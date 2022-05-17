Кремль прокомментировал работу СМИ на Западе

Пресс-секретарь Песков заявил об отсутствии идеальной демократии и свободы СМИ на Западе

Свободы средств массовой информации (СМИ) «в идеальном понимании» на Западе не существует, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», прямая трансляция которого ведется в группе организации во «ВКонтакте» во вторник, 17 мая.

По мнению пресс-секретаря президента России, на Западе отсутствует и идеальная демократия. Песков отметил, что западные страны, в том числе США, начавшие против России гибридную войну, стали враждебными государствами.

По словам представителя Кремля, государство теряет свой суверенитет, когда не стремится проявлять принципиальность в отстаивании собственных интересов.

В марте правительство России подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, ее компаний и граждан. Утвержденный список возглавляют США, Канада и страны Евросоюза, а также Великобритания с ее территориями.