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Врач с Первого канала назвал три правила для похудения

Иммунолог Продеус заявил, что объем порции пищи у худеющих должен равняться объему стакана

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Врач-иммунолог, один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус назвал три правила для похудения. Рекомендации желающим сбросить вес доктор озвучил в эфире радиостанции «Большое радио», запись которого он опубликовал в своем Telegram-канале.

Продеус отметил, что на программе «Жить здорово!» существует проект по похудению, в рамках которого специалисты сформировали три постулата для снижения веса или его поддерживания. Первый совет заключается в том, что для похудения нужно есть. По словам врача, голодающий ради снижения веса человек «в конце концов бьет все рекорды по поеданию всего».

«Второе [правило]. Вода важнее, чем еда. Для того чтобы правильно худеть, надо правильно пить. Воды должно быть адекватное количество и достаточное», — рассказал Продеус. Он добавил, что третий совет касается объема порции, съедаемой за один прием пищи: он должен равняться стакану. «Оптимально есть регулярно, часто, четыре раза в день минимум, оптимально пять, но объем съедаемой пищи — примерно 250-300 мл», — заявил врач.

Продеус также подчеркнул, что считает подобные правила не диетой, а рациональным подходом к питанию.

Ранее диетолог и нутрициолог Рейчел Кларксон назвала считающиеся полезными напитки, которые могут мешать сбросить вес. К таким напиткам она причислила фруктовые соки, смузи и алкоголь.

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Маргарита Щигарева
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