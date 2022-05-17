Ведущий шоу на «Муз-ТВ» рассказал об «адском труде» на съемках

Ведущий тревел-шоу «Приехали» на «Муз-ТВ» Красилов назвал съемки проекта адским трудом

Ведущий тревел-шоу «Приехали» на телеканале «Муз-ТВ», российский танцор и актер Дмитрий Красилов рассказал о сложностях съемок в проекте. Об этом шоумен, также известный как «Пухляш из клипа Little Big», порассуждал в интервью MK.RU.

Красилов отметил, что на первый взгляд съемки в шоу о путешествиях могут показаться нетрудными. «Но когда мы начали работать [над программой "Приехали"] и приехали в первый город, я понял, что это адский труд: ты практически не спишь, постоянно в движении, в переездах, в работе», — признался ведущий. По словам шоумена, он никогда бы не подумал, что создание тревел-проекта будет настолько сложным.

Собеседник издания упомянул случай на съемках в Дагестане, когда вместе с остальной командой программы пешком поднимался на смотровую площадку Тарки-Тау. Красилов назвал восхождение на нее изнурительным. «Туда спортсмены не все доходят, а я в своих 140 килограммах шел маленькими ножками. А еще параллельно нужно текст говорить. И тут ты думаешь: "Не о том ты мечтал, мальчишка"», — посмеялся он.

Ранее Красилов также рассказал, что получил обморожение на съемках шоу «Приехали». По словам ведущего, это произошло в Иркутске. Он также назвал этот населенный пункт городом, в котором во время создания проекта было холоднее всего.