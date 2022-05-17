Суд нашел нарушения в деле 83-летнего заслуженного тренера СССР о педофилии

На Урале суд вернул в прокуратуру дело заслуженного тренера СССР, обвиняемого в педофилии

Свердловский областной суд признал законным решение о возвращении в прокуратуру для устранения нарушений в материалах уголовного дела 83-летнего заслуженного тренера СССР Николая Ражева, обвиняемого в педофилии. Об этом сообщили E1.ru в пресс-службе суда.

По итогам рассмотрения апелляционных жалоб представителя потерпевшей и адвоката фигуранта дела постановление Чкаловского районного суда оставлено без изменений. Нижестоящая инстанция нашла в материалах дела нарушения, препятствующие рассмотрению и вынесению объективного приговора, поэтому его вернут в прокуратуру для их устранения.

2 марта 2021 года суд арестовал детского тренера по теннису, заслуженного мастера спорта СССР Николая Ражева по обвинению в педофилии. Поводом для возбуждения уголовного дела стал конфликт между ним и 10-летней девочкой, рассказала его адвокат Юлия Бузуева. По ее словам, мама запрещала девочке заниматься настольным теннисом, потому что она записала ее в секцию плавания. 18 февраля 2021 года школьница пришла на тренировку к Ражеву, но тот не пустил ее на занятия, так как она не была записана, и у нее не было медицинской справки.

Потом тренер выгнал ее, потому что она мешала остальным тренироваться. Дома девочка пожаловалась матери, что тренер к ней приставал. На допросе следователь угрожал Ражеву «снять шнурки и отправить в тюрьму для выяснения обстоятельств», если тот не признает вину. Ражев под диктовку следователя написал признание вины.

«Когда следователь, ранее разъяснявший мне, что дело после такой бумаги будет прекращено, объявил о моем задержании, и что теперь я поеду в СИЗО, я попросил его вернуть эту бумагу обратно, чтобы я сначала, все-таки, позвонил сыну и уточнил, правильно ли я делаю. Но следователь отказался мне ее возвращать. И тут я понял, что следователь обвел меня вокруг пальца», — передала адвокат объяснения Ражева.

Преподаватели и ученики школы настаивают на невиновности тренера.

Николай Ражев является заслуженным мастером спорта СССР по спортивному ориентированию, 11 лет возглавлял Свердловскую областную федерацию спортивного ориентирования.