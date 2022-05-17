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Россия пообещала восстановить дороги и мосты в Херсонской области

Вице-премьер РФ Хуснуллин пообещал восстановить дороги и мосты в Херсонской области

Фото: РИА Новости

Россия займется восстановлением дорог и мостов Херсонской области, пообещал вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Крым 24». Об это во вторник, 17 мая, передает ТАСС.

По его словам, данная задача для российских властей станет первоочередным приоритетом.

«Будем заниматься восстановлением и ремонтом дорог, мостов. Мы это уже поставили первоочередной задачей, деньги на это выделены», — добавил Хуснуллин, комментируя ситуацию.

Ранее вице-премьер в своем Telegram-канале сообщил, что в Луганскую народную республику (ЛНР) из России прибыла первая колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов, которые займутся восстановлением инфраструктуры. «Это только первый шаг — будем активно взаимодействовать с республикой и дальше», — заверил он.

12 мая глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что Россия поможет республике восстановить разрушенную инфраструктуру.

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Варвара Кошечкина
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