Состав правления Сбербанка изменился в рамках трансформации модели управления

В рамках трансформации модели управления изменился состав правления Сбербанка. Свои посты покинули заместители правления Александра Бурик и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Исполнение их обязанностей будет возложено на первых зампредов банка», — уточнили в пресс-службе Сбербанка.

Ранее первый зампред правления банка Кирилл Царев сообщил, что за апрель приток денежных средств на вклады Сбербанка превысил 500 миллиардов рублей. Он заметил, что такой показатель перекрыл отток средств за февраль и март текущего года.

В конце февраля 2022 года стало известно, что Сбербанк покинет Лев Хасис, занимавший пост первого зампреда правления. Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал, что Хасис проделал огромную работу — велик его вклад в развитие экосистемных бизнесов и всей экосистемы B2C.