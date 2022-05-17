Складные устройства Apple получат второй дисплей

Инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple начала тестирование девайсов с двумя экранами

Apple начала тестировать использование второго экрана в складных устройствах. Об этом в своем Twitter заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

Известный специалист рассказал, что инженеры американской компании рассматривают возможность использования второго экрана в смартфонах и планшетах. Для этого в Apple собираются устанавливать в складные девайсы дополнительный экран на основе электронных чернил — подобные дисплеи будут иметь цветную матрицу.

Несмотря на то что Apple еще не вышла на рынок складных смартфонов и планшетов, Мин-Чи Ко полагает, что подобные гаджеты получат второй экран на основе электронных чернил, который будет расположен на внешней стороне устройств. На такие дисплеи можно будет выводить справочную информацию — дату и время, уведомления о звонках и сообщениях. Возможные сроки выхода аппаратов с двумя экранами не раскрываются.

По мнению журналистов издания 9to5mac, дополнительный экран на основе электронных чернил позволит снизить энергопотребление будущего устройства. Также благодаря этой опции складной аппарат от Apple мог бы отличаться от подобных устройств других производителей.

В начале апреля Мин-Чи Ко заявил, что Apple выпустит первый складной смартфон не раньше 2025 года. По мнению аналитика, такое устройство могло бы представлять собой гибрид iPhone и iPad.