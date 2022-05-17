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В Казани в мае стартует международный фестиваль «Белая сирень»

XI Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень» пройдет в Казани

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Казани 18 мая стартует XI Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень». Как уточняет «Татар Информ», музыкальное мероприятие продлится до 1 июня.

В рамках фестиваля запланирован ряд выступлений ведущих пианистов страны, которые будут удивлять зрителей своим мастерством вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром республики.

В дни музыкального форума перед публикой выступят такие музыканты, как Екатерина Мечетина, Полина Осетинская, Денис Мацуев, Ева Геворгян и Варвара Кутузова. В дни фестиваля они исполнят композиции самого Сергея Рахманинова, а также его современников — Родиона Щедрина, Игоря Стравинского, Дмитрия Шостаковича, и других известных композиторов.

Ранее сообщалось, что в Суздале 18 и 19 июня пройдет первый Всероссийский фестиваль уличных театров. На фестивале будут представлены самые разные театральные жанры и направления, их будут демонстрировать 30 коллективов на 10 площадках.

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Варвара Кошечкина
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