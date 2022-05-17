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Богатые россияне скупили недвижимость в одной стране

Россияне предпочли покупать недвижимость в Турции

Фото: Andrii Denysenko / Unsplash

Продажи турецких домов и квартир выросли в апреле на 38,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне массово скупают дома и квартиры в Турции из-за ситуации на Украине и западных санкций, пишет Der Spiegel.

Турция — популярное туристическое направление. В прошлом году страну посетили 4,7 миллиона путешественников из России — это 19 процентов от общего турпотока. Еще два миллиона туристов прибыли с Украины, однако с началом кризиса турпоток из этих двух стран резко сократился.

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Многие богатые россияне рассматривают эту страну как безопасное место для сбережений и инвестиций на фоне ограничений, введенных западными странами против Москвы. По данным статистического управления Турции, сделки по недвижимости с россиянами выросли более чем в два раза — с 547 в марте до 1152 в апреле.

«Есть клиенты, которые покупают от трех до пяти квартир», — рассказал соучредитель стамбульской компании по недвижимости Golden Sign Гюль Гюль. Популярность инвестиций в недвижимость в Турции также выросла из-за ослабления национальной валюты лиры. За последний год она потеряла 44 процента стоимости по отношению к доллару.

Ранее россияне бросились скупать элитную недвижимость в ОАЭ. Рынок недвижимости Дубая растет второй год подряд. По данным агентства Savills, в 2021 году город заключил сделки с недвижимостью на сумму 35 миллиардов долларов — это самый высокий показатель со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Согласно данным Reuters, россияне активно скупали недвижимость и размещали средства в странах Персидского залива еще до украинского конфликта, но сейчас тенденция усилилась.

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Платон Щукин
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