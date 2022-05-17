Журнал Sports Illustrated назвали лицемерным в сети за обложку с Ким Кардашьян

Читатели обругали Sports Illustrated за выбор Кардашьян для обложки вопреки идеям журнала

Читатели обругали спортивный журнал Sports Illustrated Swimsuit за обложку с предпринимательницей и телезвездой Ким Кардашьян. Соответствующие комментарии появились в официальном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) издания.

Американская знаменитость снялась в фотосессии в нескольких откровенных образах, например, она позировала перед фотографом в бикини в водах Карибского моря. Снимки, появившиеся в соцсетях, мгновенно вызвали негативный отклик подписчиков, которые высказались о противоречии повестки журнала и выбранной им героини, и назвали редакцию издания лицемерной и жалкой.

Известно, что Sports Illustrated Swimsuit сосредоточен на освещении феминистских взглядов, идей гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин. Вдобавок руководство издания заявляет, что на страницах нового номера появится реклама только тех компаний, которые поддерживают упомянутые инициативы.

«Вы прославляете женщин с реальными телами и необычными историями жизни, а затем снимаете для обложки Ким. Честно говоря, непонятно», «Ким — полная противоположность красивой от природы женщины. Она поощряет беспорядочное питание и фотошоп», «Отличный пример для молодых девушек… Делайте как можно больше пластических операций», «Ребята, это плохой ход для вас», «Первый раз не куплю ваш журнал», — возмутились комментаторы под кадрами Кардашьян.

Главный редактор издания Эмджей Дэй (MJ Day) ответил на отрицательные высказывания в адрес выбора героини обложки в официальном заявлении. «В мире, где женские тела постоянно подвергаются нападкам, мы знали, что должны действовать смело и ответственно. Женщины на наших обложках — больше, чем просто сексуальные модели в купальниках. Ким, несмотря на жизненные препятствия, продолжает жить гордо и искренне, а это достойно уважения», — подчеркнула она.

Ранее в мае 74-летняя мать Маска снялась для нового номера спортивного журнала Sports Illustrated Swimsuit. На размещенных фотографиях Мэй Маск позировала в слитных купальных костюмах с вырезами на боку, открытыми плечами и объемной аппликацией фиолетового и оранжево-бежевого цвета. Кроме того, знаменитость продемонстрировала фигуру в разноцветном бикини.