В Минпромторге рассказали об испытаниях самолета SSJ 100 с российским двигателем

Глава Минпромторга: импортозамещенный SSJ 100 получит сертификат типа в конце 2023 года

«Импортозамещенная» версия самолета Sukhoi Superjet 100 с российским двигателем может получить сертификат типа в конце 2023 года, при этом испытания двигателя в составе SSJ 100 ожидаются в первой половине того же года, сообщил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. Его заявление цитирует ТАСС.

«Сейчас двигаемся в соответствии с актуализированным, "форсированным" планом работ по двигателю, ожидаем, что уже в первой половине следующего года начнутся его интенсивные испытания в составе импортозамещенной версии самолета SSJ 100, это позволит получить сертификат типа на самолет в конце следующего года», — рассказал глава Минпромторга.

По словам Мантурова, с учетом задач, стоящих перед российской авиапромышленностью, сертификация и двигателя, и самолета будет идти параллельно. Сертификат типа выдается для определения типовой конструкции воздушного судна (или его компонента) и подтверждает, что эта конструкция соответствует нормам летной годности.

В начале апреля глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь уже обещал, что Sukhoi Superjet 100 совершит первый полет с российскими двигателями ПД-8 в 2023 году. Он также уточнил, что до конца года двигатель поставят для подготовки к первому полету.