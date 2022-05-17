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Стала известна стоимость новой «Яндекс Станции»

Умная колонка «Яндекс Станция 2» будет стоить 16 990 рублей

Кадр: Яндекс

«Яндекс» открыл предзаказ на новую умную колонку. Об этом сообщается на сайте компании.

17 мая стала известна стоимость «Яндекс Станции 2». Девайс, который получил обновленный дизайн, расширенные функции работы с устройствами умного дома и динамики с особой акустической решеткой, будет стоить 16 990 рублей.

Обновленная колонка заменит оригинальную «Станцию», выпущенную в 2018 году. Девайс лишился физического управления и получил сенсорную панель с LED-подсветкой. Аппарат имеет два динамика общей мощностью 30 ватт, поддержку технологии room correction, благодаря которой устройство компенсирует акустические эффекты помещения, протокола умного дома Zigbee. В отличие от колонки «Станция Макс», новый девайс подключается только по Wi-Fi и не имеет разъема HDMI.

«Яндекс Станция 2» также доступна в комплекте, в который кроме самой колонки входят умная лампочка, кнопка, датчики движения, освещения, температуры и влажности от фирмы Aqara. Стоимость такого комплекта составляет 18 990 рублей. Колонка доступна по предзаказу, в продаже девайс появится 31 мая.

Компания «Яндекс» анонсировала новую колонку в начале декабря 2021 года. «Мы решили сделать акцент на звуке, дизайне и умном доме, так что "Алиса" будет жить в идеальных условиях», — отметили в компании.

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Андрей Ставицкий
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