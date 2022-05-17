Стала известна стоимость новой «Яндекс Станции»

Умная колонка «Яндекс Станция 2» будет стоить 16 990 рублей

«Яндекс» открыл предзаказ на новую умную колонку. Об этом сообщается на сайте компании.

17 мая стала известна стоимость «Яндекс Станции 2». Девайс, который получил обновленный дизайн, расширенные функции работы с устройствами умного дома и динамики с особой акустической решеткой, будет стоить 16 990 рублей.

Обновленная колонка заменит оригинальную «Станцию», выпущенную в 2018 году. Девайс лишился физического управления и получил сенсорную панель с LED-подсветкой. Аппарат имеет два динамика общей мощностью 30 ватт, поддержку технологии room correction, благодаря которой устройство компенсирует акустические эффекты помещения, протокола умного дома Zigbee. В отличие от колонки «Станция Макс», новый девайс подключается только по Wi-Fi и не имеет разъема HDMI.

«Яндекс Станция 2» также доступна в комплекте, в который кроме самой колонки входят умная лампочка, кнопка, датчики движения, освещения, температуры и влажности от фирмы Aqara. Стоимость такого комплекта составляет 18 990 рублей. Колонка доступна по предзаказу, в продаже девайс появится 31 мая.

Компания «Яндекс» анонсировала новую колонку в начале декабря 2021 года. «Мы решили сделать акцент на звуке, дизайне и умном доме, так что "Алиса" будет жить в идеальных условиях», — отметили в компании.