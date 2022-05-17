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В Конгрессе США сравнили помощь Украине со схемой по отмыванию денег

Конгрессвумен Грин назвала военную помощь Украине схемой по отмыванию денег
Марджори Тейлор Грин

Марджори Тейлор Грин. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Выделение Конгрессом США миллиардов долларов Украине на гуманитарную и военную помощь можно сравнить со «схемой по отмыванию денег». С таким заявлением выступила член палаты американских представителей Марджори Тейлор Грин, пишет Newsweek.

Комментируя рассматриваемый в Конгрессе пакет помощи Украине на рекордную сумму 40 миллиардов долларов, Грин отметила, что федеральные законодатели финансируют некоммерческие и неправительственные организации, а также гранты, которые «направляются определенным людям».

«Этими людьми зачастую оказываются их друзья и члены их семей, которые управляют этими некоммерческими и неправительственными организациями, и это, по сути, похоже на схемы отмывания денег», — подчеркнула она.

В то же время конгрессвумен отметила, что подобная коррупционная схема действует и в некоммерческих организациях, которые занимаются помощью мигрантам на мексиканской границе.

Грин подчеркнула, что выступала против помощи Киеву, так как в США нашлись средства на защиту украинской границы, «но не на охрану нашей границы». В то же время она назвала лицемерным тот факт, что Конгресс намерен направить деньги Украине, а не в другие страны, которые также страдают от насилия, в частности Эфиопия.

Ранее сообщалось, что рекордный пакет помощи Киеву на 40,1 миллиарда долларов прошел процедурное голосование в сенате США. Законопроект преодолел необходимый порог для продвижения в 60 голосов. За проголосовал 81 сенатор, против высказались 11 законодателей. Ожидается, что 18 мая большинство сенаторов утвердят инициативу, затем документ подпишет президент Джо Байден.

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Варвара Кошечкина
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