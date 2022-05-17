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Стало известно о поврежденной после обстрела российского села ВСУ вышке связи

Губернатор Старовойт рассказал о поврежденной после обстрела Алексеевки ВСУ вышке связи

Фото: телеграм-канал «Роман Старовойт»

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного села Алексеевка была повреждена вышка сотовой связи. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, аварийная бригада работает над восстановлением сотовой связи в селе.

«Незначительные повреждения на вышке сотовой связи: перебиты несколько кабелей. Аварийная бригада восстановит мобильную связь в скором времени», — сказал Старовойт.

Также он уточнил, что небольшие повреждения получила сельская школа — детей в здании не было. Губернатор пообещал помощь в восстановлении поврежденных зданий.

Об обстреле граничащего с Украиной села Алексеевка стало известно во вторник, 17 мая. Тогда Старовойт рассказал, что ВСУ обстреляли населенный пункт из крупнокалиберного оружия в районе пяти утра (совпадает с мск).

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Валерий Розенберг
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