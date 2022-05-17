Раскрыты потери водно-болотных угодий из-за изменения климата

Science: за 20 лет исчезло более 4000 квадратных километров водно-болотных угодий

Ученые Великобритании и Австралии раскрыли, что за два десятилетия в мире было потеряно более четырех тысяч квадратных километров водно-болотных угодий, находящихся в приливной зоне. Причинами этого является хозяйственная деятельность человека, а также антропогенное изменение климата. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Известно, что приливные водно-болотные угодья являются важным мировым резервуаром для хранения углерода и предотвращения его попадания в атмосферу в виде парниковых газов. Они также имеют большое значение для рыболовства и защиты прибрежных линий от разрушения. В последние десятилетия специалисты сообщали о значительных потерях литоральных болотных экосистем, к которым относят приливные болота, отмели и мангровые заросли. В то же время эти экосистемы обладают высокой устойчивостью к изменению окружающей среды и могут восстанавливаться естественным образом, поэтому темпы чистых потерь оставались неизвестными.

Исследователи проанализировали более миллиона спутниковых снимков высокого разрешения, сделанных с 1999 по 2019 год, чтобы проследить за изменениями во всех трех типах литоральных экосистем, которые в норме должны затопляться морской водой во время прилива. Сокращение площади экосистем происходило, когда литоральные участки заменялись на нелиторальные, например, из-за повышения уровня моря, разрушения берега или создания дамб. Рост площади происходил, если водно-болотные угодья занимали участки, которые в 1999 году были заняты нелиторальной зоной.

В 2019 общая площадь приливных водно-болотных угодий составила не менее 354 600 квадратных километров, при этом около 91 квадратного километра приходится на приливные болота. Самые обширные участки представлены мангровыми зарослями, окаймленными приливными отмелями, в дельте Амазонки, в северной части Бенгальского залива, в Новой Гвинее и в дельте Нигера. За 20 лет, начиная с 1999 года, было потеряно в общей сложности 13 700 квадратных километров литоральных экосистем. Это было частично компенсировано появлением 9700 квадратных километров новых угодий в тех местах, где они раньше отсутствовали.

Наибольшие изменения произошли в дельте рек Ганга и Брахмапутры, а также в дельте Амазонки, где наблюдалось увеличение площади приливных водно-болотных экосистем. Однако это происходило за счет негативных изменений в бассейнах рек, при которых речные наносы увеличиваются из-за обезлесения и усиления эрозии почв. Чистые потери литоральных экосистем во всем мире происходили из-за расширения сельского хозяйства, роста городов, строительства дамб и каналов для отвода воды, эрозии береговой линии, повышения уровня моря, потери растительного покрова из-за сильных штормов и других процессов.