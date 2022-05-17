Байден призвал американцев отвергнуть яд белого превосходства

Президент США Байден заявил, что ядом для американцев является превосходство белых

Превосходство белых — это яд для американцев, и все граждане США должны отвергнуть его, считает президент страны Джо Байден. Его цитирует Reuters.

Так политик прокомментировал стрельбу в супермаркете в городе Буффало, где погибли 10 человек. По мнению Байдена, идеология превосходства белых стала причиной трагедии.

Массовый расстрел произошел 14 мая. Мужчина расстрелял посетителей магазина Tops Friendly Market из винтовки, он был одет в военную форму и бронежилет. Почти каждый из тех, в кого стрелял преступник, — чернокожий. Мужчина вел прямую трансляцию.

Огнестрельные ранения получили 13 человек. Преступнику предъявили обвинение по статье об убийстве первой степени, которая предусматривает пожизненное заключение. Байден назвал произошедшее актом внутреннего терроризма.