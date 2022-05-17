Число задержанных на акции протеста в Ереване увеличилось

Полиция Армении задержала 286 протестующих, перекрывавших улицы в Ереване

Полиция Армении сообщила об увеличении числа задержанных протестующих, перекрывавших улицы в Ереване. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что к 10:00 по московскому времени число задержанных на акции протеста выросло до 286 человек.

Утром во вторник, 17 мая, полиция в Ереване начала задерживать протестующих, перекрывавших городские улицы с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По данным правоохранителей, среди участников акции оказались, в частности, сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон и экс-министр образования и науки, замглавы Республиканской партии Армен Ашотян.