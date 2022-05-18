Названа возможная замена крейсеру «Москва» для Черноморского флота

Новым флагманом Черноморского флота России может стать фрегат «Адмирал Макаров»

Источник, близкий к силовым структурам Крыма, в беседе с ТАСС назвал возможную замену потерпевшему крушение крейсеру «Москва» для Черноморского флота России. По его словам, новым флагманом может стать фрегат «Адмирал Макаров».

«После гибели "Москвы" новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу "Адмирала Макарова"», — заявил собеседник агентства. Официального подтверждения этой информации в настоящее время не поступало.

Это третье судно из серии многоцелевых сторожевых кораблей дальней морской зоны, предназначенных для уничтожения надводных целей и подводных лодок, а также для дозорной службы, патрулирования и охраны морских коммуникаций.

«Адмирал Макаров» был передан Военно-морскому флоту России 27 декабря 2017 года. Он неоднократно входил в состав постоянной группировки ВМФ в Средиземном море.

14 апреля Минобороны России сообщило о серьезных повреждениях на ракетном крейсере «Москва». Причиной чрезвычайного происшествия был назван пожар от детонации боезапаса. Позднее ведомство заявило о том, что судно утонуло при буксировке в Севастополь в условиях штормового волнения.

