Австралия ввела санкции против российских журналистов, госслужащих и организаций

МВД Австралии сообщило о санкциях против российских журналистов, госслужащих и организаций

МВД Австралии сообщило о введении страной санкций против ряда российских журналистов, государственных служащих и организаций, передает ТАСС.

Отмечается, что под ограничения попали гендиректор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, гендиректор RT Алексей Николов, журналист и ведущий ВГТРК Сергей Брилев, гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, телеведущий Михаил Леонтьев, военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин, директор Музея Победы Александр Школьник, врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев, а также первый заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ Николай Богдановский.

Кроме того, под санкциями оказались российская частная военная компания «Вагнер» и два белорусских предприятия, «Минотор-сервис» и ОАО «КБ Радар», занимающихся производством гусеничной техники.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) рассмотрит возможность отдать доходы от замороженных активов предпринимателей, попавших под санкции, для восстановления Украины. Также в Европе намерены инициировать выпуск долговых обязательств для этих целей.