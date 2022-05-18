В Ингушетии впервые отметят День ингушских башен

В Ингушетии 21 мая впервые отметят День ингушских башен

В Ингушетии 21 мая впервые отметят День ингушских башен, учрежденный главой республики прошлым летом. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе правительства республики сообщили, что праздник теперь будет праздноваться ежегодно в третью субботу мая. Указ об учреждении этой даты подписал глава региона Махмуд-Али Калиматов 9 июля 2021 года.

В праздничный день в регионе ройдут общественные культурно-исторические, научно-просветительские и другие мероприятия.

«Для ингушей этот праздник очень важен, поскольку обусловлен национальными особенностями народа. Так, ученые установили, что самоназвание ингушей "гIалгIай" происходит от слова "гIала" ("башня") и означает "жители башен". Это один из самых главных символов народа и теперь у него есть свой собственный день», — рассказали в правительстве.

В горах Ингушетии сейчас пять тысяч древних памятников, от эпохи бронзы до позднего Средневековья: башни, замки, склепы, храмы, святилища. Среди наиболее известных памятников — башенные селения Таргим, Хамхи и Эгикал, крупнейший и отлично сохранившийся замок Эрзи, один из древнейших в РФ христианских храмов Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, ставший финалистом конкурса «Семь чудес России».