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В Белгородской области рассказали об ущербе после обстрела со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков рассказал о повреждении линии ЛЭП из-за обстрела ВСУ

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Линия электропередачи (ЛЭП) была повреждена в результате обстрела села Безымено Грайворонского городского округа в Белгородской области, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, пишет ТАСС.

По его словам, ремонтная бригада приступит к наладке в ближайшее время.

«Разрушения жилых построек незначительны, в основном выбиты стекла. Сейчас мой заместитель Владимир Васильевич Базаров выезжает на место и оценит ущерб», — сообщил он о последствиях обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Как уточнил глава субъекта, во время обстрела пострадал местный житель, он получил ранения легкой степени тяжести. Вся медицинская помощь ему оказывается. Об обстреле со стороны Украины стало известно во вторник, 17 мая.

Гладков пообещал, что инфраструктура, разрушенная украинскими военными, скоро будет восстановлена.

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Марина Совина
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