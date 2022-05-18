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Балтийский флот получит два новых корабля

Балтийский флот России получит два новых корабля проектов «Каракурт» и «Буян-М»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Балтийский флот (БФ) России в ближайшее время получит два новых корабля, сообщает РИА Новости.

«Кораблестроителями спущены на воду и готовятся к испытаниям новые корабли — малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" и 21631 "Буян-М"», — отметил командующий БФ вице-адмирал Виктор Лиина.

Также в состав флота вернется прошедший модернизацию сторожевой корабль «Неустрашимый» проекта 11540. «Сторожевой корабль вернется в боевой состав флота и продолжит выполнение задач в соответствии с предназначением в составе соединения надводных кораблей», — сказал Лиина.

В мае пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) сообщила, что ударная группа БФ в составе малых ракетных кораблей (МРК) «Советск» и «Мытищи» проекта 22800 «Каракурт» выполнили электронные пуски ракет, тем самым уничтожив корабли условного противника на учениях.

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Иван Потапов
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