В России проведут более трех тысяч мероприятий в рамках акции «Библионочь-2022»

Ежегодная всероссийская акция «Библионочь-2022» пройдет 28 мая

Более трех тысяч мероприятий пройдет по всей России в рамках ежегодной акции «Библионочь-2022», рассказала замдиректора департамента региональной политики, образования и проектного управления министерства культуры России Лидия Федякина, ее слова приводит агентство «Москва».

По словам Федякиной, в год культурного наследия народов России мероприятие решили посвятить традициям. «Библиотеки всегда были и остаются местом сохранения и продвижения культурного наследия, той точкой, где можно познакомиться с традициями, обычаями и ценностями родной земли», — отметила она.

По словам представителя Минкульта, по всей стране уже анонсировано более трех тысяч различных мероприятий.

Ежегодная акция «Библионочь» проводится в российских библиотеках с 2012 года. Мероприятие призвано привлечь внимание россиян к чтению и книжному делу. Каждый год участвующие в акции библиотеки, книжные магазины и музеи составляют специальную программу, приглашая россиян ознакомиться с ней.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал воспитание школьников общенациональной задачей.