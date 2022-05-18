Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Швеции и Финляндии

DPA: Анкара заблокировала начало переговоров в НАТО о членстве Швеции и Финляндии

Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. Об этом сообщает DPA со ссылкой на источники в организации, передает ТАСС.

По информации агентства, 18 мая в Североатлантическом альянсе планировали обсудить заявки Стокгольма и Хельсинки на вступление, поданные ранее. Это обсуждение ознаменовало бы начало процесса по их приему в блок. Однако переговоры не начались из-за позиции Анкары по этому вопросу.

DPA уточняет, что власти Турции дали понять другим странам-членам альянса, что на данный момент не могут одобрить старт подобного обсуждения.

Ранее сообщалось, что Турция назвала условия, на которых она даст согласие на членство Финляндии и Швеции в НАТО. Среди условий озвучили признание Рабочей партии Курдистана (РПК) террористической организацией шведской и финской сторонами, блокировки счетов террористов, создание механизмов по сотрудничеству с Анкарой в борьбе с терроризмом.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Турецкий лидер попросил руководство стран не обижаться на него.