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Криминального авторитета допросят по делу генерала СК о поджоге дома губернатора

Криминальный авторитет Виталий Брудный даст показания на суде по делу генерала СК Музраева
Виталий Брудный

Виталий Брудный. Фото: пресс-служба областного суда

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону планируется допросить криминального авторитета Виталия Брудного по уголовному делу бывшего главы управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева. Об этом сообщает «Блокнот».

Допрос свидетеля пройдет по видеосвязи — Брудный в настоящее время отбывает наказание сроком десять лет. Он даст показания по эпизоду о вменяющемся Музраеву злоупотреблении должностными полномочиями при расследовании уголовного дела авторитета в 2017 году. Адвокат генерала Владимир Семенцов пояснил, что Брудного будут допрашивать два дня.

На процессе также выступил бывший хозяин Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, на основании показаний которого о том, что он организовал поджог губернаторского дома по указанию Музраева, генерал СКР был арестован. На суде Ремезов заявил, что поддерживал деятельность главы Волгоградской области Андрея Бочарова, а его дом поджег по просьбе бизнесмена Владимира Зубкова и Брудного.

Ремезова осудили за нападение на дом Бочарова на шесть лет.

Музраева задержали в июне 2019 года и обвинили по статьям 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») УК России.

Покушение на губернатора Бочарова было совершено 16 ноября 2016 года. Его дом пытались сжечь.

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Любовь Ширижик
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