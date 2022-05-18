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Экс-ведущий Top Gear предсказал миру каннибализм из-за ситуации на Украине

Джереми Кларксон допустил, что мир может прийти к каннибализму из-за ситуации на Украине

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Бывший ведущий программы Top Gear Джереми Кларксон допустил, что из-за ситуации на Украине и продовольственного кризиса мир может скатиться до каннибализма, пишет Lad Bible.

Украина, которая является одним из лидеров по поставкам зерна и растительных масел, больше не может организовывать поставки из-за российской блокады своих портов, пишет Кларксон в своей колонке The Sunday Times. В связи с этим складывается тревожная ситуация, так как английские фермеры не могут обеспечить необходимое сырье для получения урожая, а полки в продуктовых магазинах пусты.

«Политики говорят, что они мониторят ситуацию, что в переводе означает "ничего не делают". Но однажды жизнь их заставит, потому что человек еще может прожить без отопления, одежды и даже секса, но без еды он прожить не сможет! Голод заставляет людей есть себе подобных», — подчеркнул он.

Ранее глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил о катастрофическом росте цен на продукты из-за ситуации на Украине. При этом он отметил, что ситуация будет только ухудшатся, что является поводом для беспокойства не только в Англии, но и в развивающихся странах.

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Варвара Кошечкина
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