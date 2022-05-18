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Российская компания остановила производство вакцины от коронавируса «КовиВак»

Компания «Нанолек» заявила об остановке производства вакцины от коронавируса «КовиВак»

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Компания «Нанолек», которая производит вакцину Центра имени Чумакова «КовиВак», остановила ее производство. Об этом заявил первый заместитель гендиректора фармкомпании Максим Стецюк, сообщает РБК.

Стецюк объяснил остановку производства вакцины отсутствием потребности в ней у Минздрава. Он рассказал, что индустриальный партнер вакцины Центра имени Чумакова «Нанолек» произвел около 500 тысяч доз «КовиВака», которые сейчас лежат на складе.

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От Минздрава не поступало заявок на поставку препарата с декабря 2021 года, сообщил Стецюк. По его словам, всего компания произвела около двух миллионов доз вакцины вместе с Центром имени Чумакова.

На линии, где ранее производился «КовиВак», «Нанолек» продолжает выпускать другие продукты, в частности — вакцину от полиомиелита. В фармкомпании пообещали быстро возобновить производство вакцины от COVID-19 в случае необходимости.

Вакцина против COVID-19 «КовиВак» стала третьей, выпущенной в России. Ее зарегистрировали в феврале 2021 года. Препарат был разработан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 — для изготовления прививки использовали коронавирус, который очищается, «убивается» формалином и вводится как вакцина.

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Анастасия Шейкина
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