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Юрист объяснила порядок платы по кредиту при уходе банка из России

Юрист Гусятникова: не выплачивать долг не получится при уходе банка из России

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в беседе с агентством «Прайм» объяснила порядок платы по кредиту при уходе банка из России.

По словам юриста, несмотря на то, что банк, в котором оформлен кредит, может прекратить свою деятельность в России, не выплачивать долг вряд ли получится. При таком сценарии есть несколько вариантов действий для заемщика.

При условии, что банк продал бизнес в России другому юридическому лицу, россиянин будет выплачивать по кредиту новому владельцу организации. «При этом может измениться название банка, но для заемщика по факту ничего не поменяется. Изменять условия кредита (срок, ставку и т.п.) правопреемник не сможет, если это не прописано в условиях договора», — пояснила она.

Если банк полностью ликвидирует бизнес в России, то возможны два варианта: когда банк самостоятельно передаст кредиты другим финансовым организациям или когда заемщику будет предложено самостоятельно рефинансировать кредит.

При этом юрист призвала не паниковать, поскольку ликвидация юридического лица — длительный процесс, который в лучшем случае, если нет никаких проблем с активами и кредиторами занимает от 8 месяцев.

Ранее сообщалось, что чешская инвестиционная группа PPF и входящий в ее состав банк Home Credit продадут активы в России и дочерние компании группе российских частных инвесторов, возглавляемой Иваном Тырышкиным. Группа уйдет из России.

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Марина Совина
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