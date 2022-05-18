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На ранее судимого россиянина завели дело о повторной дискредитации ВС РФ

В Амурской области на россиянина завели дело за посты, дискредитирующие российских военных

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Амурской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, опубликовавшего посты с информацией, дискредитирующей российских военных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Установлено, что с 1 апреля по 6 мая 2022 года, россиянин в своем аккаунте в одной из заблокированных в России социальных сетей разместил более 10 таких постов.

Его заподозрили в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»).

В МВД отметили, что в марта этого же года мужчину уже привлекали к административной ответственности по этой статье. Тогда ему назначили штраф в размере 45 тысяч рублей. Более того, сейчас россиянин отбывает наказание в виде административного ареста на 15 суток за публичное демонстрирование нацистской символики.

Ранее подозреваемый был судим за клевету в отношении судьи, неуважение к суду, воспрепятствование правосудию и применение насилия в отношении представителя власти. Из мест лишения свободы амурчанин освободился в декабре 2021 года.

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Мария Рубникович
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