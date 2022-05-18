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При пожаре в российском частном доме заживо сгорела женщина с двумя детьми

В Кемеровской области из-за пожара в частном доме погибла женщина с двумя детьми

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В поселке Ижморский Кемеровской области огонь охватил частный жилой дом, в пожаре заживо сгорела женщина с двумя детьми. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

«Обнаружены погибшими женщина и двое детей, один из которых младший школьник, другому около трех лет», — рассказал собеседник агентства.

По данным управления МЧС по Кузбассу, площадь возгорания составила более 170 квадратных метров. Российские пожарные прибыли на место возгорания спустя четыре минуты после поступления звонка в экстренные службы.

К моменту прибытия пожарных огонь охватил крышу, внутренние стены и хозяйственные постройки. Ликвидировать пожар удалось за полтора часа. Для этого сотрудникам экстренных служб понадобилось 16 человек и пять единиц техники.

Ранее в поселке Мгачи на Сахалине при пожаре в доме заживо сгорели россиянка и ее двухлетний сын. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров, из здания эвакуировали 35 человек. Причины произошедшего устанавливаются.

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Анастасия Шейкина
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