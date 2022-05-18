Домклик назвал районы Москвы с наиболее доступными квартирами

Домклик назвал строящиеся ЖК в «старой» и Новой Москве с низкой стоимостью «квадрата»

Эксперты Домклик подготовили подборку строящихся ЖК в «старой» и Новой Москве с самой низкой стоимостью «квадрата» и с минимальным бюджетом предложения. Анализ проводился по предложениям жилых объектов стоимостью до 6 миллионов рублей или дешевле.

«Спрос на недвижимость остается активным — в первую очередь, на фоне разнообразных действующих госпрограмм. Застройщики активно предлагают различные специальные условия: от классических дисконтов и акций до собственных ипотечных программ в партнерстве с банками, с субсидируемой ставкой ниже рыночного уровня, — рассказала руководитель аналитического центра сервиса Домклик Мария Ромчанова. — По некоторым программам ставки начинаются от 0,1 процента годовых. Сейчас с банком в рамках совместных программ субсидирования ставок принимает участие более 1500 юридических лиц. Почти 36 процентов всех сделок по новостройкам в Сбере проходят по таким программам, появился резкий спрос со стороны застройщиков и клиентов. На рынке есть проекты, где стоимость квадратного метра гораздо ниже средней по городу».

Стоимость квартиры зависит прежде всего от экономически обоснованных расходов застройщика, учитываются и локационные факторы. Вошедшие в топ-10 самых доступных новостроек проекты массового сегмента «старой» Москвы и ТиНАО отличаются значительной долей компактных лотов (прежде всего студий), что позволяет обеспечить привлекательный уровень бюджета предложения.

Многие покупатели, особенно с ограниченным бюджетом, при выборе недвижимости ориентируются в первую очередь не на стоимость 1 квадратном метре в проекте, а на конечную стоимость лота, подчеркивают опрошенные редакцией эксперты. В «старой» Москве минимальные бюджеты предложения сейчас укладываются в 5,4-5,8 миллиона рублей. Это квартиры небольшой площади, все они предлагаются с готовой отделкой от застройщика.

Минимальный показатель — у ЖК «Никольские луга», который строится в расположенном за МКАД, но входящем в старые границы Москвы районе Южное Бутово (ЮЗАО). Средняя стоимость 1 квадратного метра в этом жилом комплексе по итогам апреля составила 185,2 тысячи рублей. Второе место — у ЖК «Митинский лес» в районе Митино (СЗАО), средняя стоимость 1 квадратного метра в этом проекте составляет 211,6 тысячи рублей. На третьей позиции расположился ЖК «Молжаниново» в районе Молжаниновский (САО). Средняя стоимость квадратного метра тут составляет 216,9 тысячи рублей. В остальных новостройках из топ-5 самых доступных в «старой» Москве по итогам апреля средняя стоимость «квадрата» находится в пределах от 218,2 до 230,6 тысячи рублей.

В Новой Москве стартовые бюджеты еще ниже — от 4,4 до 5,1 миллиона рублей за лот. Как и квартиры-рекордсмены из «старой» Москвы, все это студии, разброс площадей — от 19,7 до 22,9 «квадрата». Некоторые варианты сдаются с готовым ремонтом, некоторые — с предчистовой отделкой, часть квартир — без отделки.

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