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21:33, 17 июня 2026Россия

Появились подробности о пилоте потерпевшего крушение в Подмосковье самолета

112: Потерпевшим крушение в Подмосковье самолетом управлял заслуженный летчик-испытатель
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shing / Unsplash

Потерпевшим крушение в Подмосковье самолетом управлял заслуженный летчик-испытатель, 70-летний Петр Тутакин. Подробности о пилоте раскрыл Telegram-канал «112».

«Петр Павлович долгое время служил летчиком-испытателем в службе летных испытаний ВВС в Москве», — уточняется в сообщении.

О крушении легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе Московской области стало известно 17 июня. Сообщается, что после падения у самолета загорелся двигатель, в результате чего борт полностью выгорел.

В оперативных службах сообщили, что причиной крушения самолета могла стать ошибка пилотирования. Также отмечается, что на борту находились пилот и пассажир. Они не выжили.

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