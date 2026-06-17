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20:53, 17 июня 2026Россия

В Подмосковье разбился самолет

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

В Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья разбился легкомоторный самолет. Об этом пишeт «112» в Telegram.

В результате крушения начался пожар. Жертвами произошедшего стали два человека.

Модель самолета, а также цель и маршрут его полета не приводятся. Причина происшествия также пока неизвестна.

В свою очередь, Shot выяснил, что на борту находились инструктор и пилот. После падения у самолета загорелся двигатель, в результате чего борт полностью выгорел.

Ранее в Иркутской области разбился сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Члены экипажа успели катапультироваться, после чего самолет рухнул на берег Ангары возле города Свирска. На кадрах с места крушения видно, что Ту-22М3 упал в поле и загорелся.

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