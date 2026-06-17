Раскрыта возможная причина крушения самолета в Подмосковье

ТАСС: Ошибка пилотирования могла стать причиной крушения самолета в Московской области

Ошибка пилотирования могла стать причиной крушения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«При заходе на посадку самолет Zlin-42 в конце посадочной полосы сделал маневр и резко спикировал вниз», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства указал, что на борту находились пилот и пассажир. Они не выжили.

О крушении самолета стало известно 17 июня. Сообщается, что после падения у самолета загорелся двигатель, в результате чего борт полностью выгорел.