Трамп заявил о необходимости соглашения с Россией

Трамп: США необходима сделка с Россией и КНР по вопросу денуклеаризации

Вашингтону необходимо добиться заключения соглашения с Москвой и Пекином по вопросу денуклеаризации, но одна из стран этого хочет, а вторая выражает меньший интерес. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перед журналистами, пишет РИА Новости.

Глава Белого дома во время общения с прессой отметил, что США нужно заключить отличную сделку по денуклеаризации. По его словам, возможность «уничтожить весь мир 300 раз подряд» является ужасной. Политик выразил готовность к достижению договоренностей, которые будут касаться ядерного разоружения.

«Одна из этих двух сторон очень хочет пойти на это. Скажу вам так: вторая сторона менее охотно идет на контакт», — указал Трамп. Как добавил он, для того чтобы соглашение было успешно подписано, нужны все стороны.

В мае 2026 года Дональд Трамп говорил, что выступает за обсуждение денуклеаризации с участием Соединенных Штатов, России и Китая. Тогда американский лидер ушел от ответа на вопрос о том, взяли ли стороны переговоров в Пекине на себя конкретные обязательства в этом направлении.