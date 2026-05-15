Трамп захотел обсудить с Россией и Китаем один вопрос

15:19, 15 мая 2026Мир

Трамп заявил, что выступает за обсуждение денуклеаризации с Россией и Китаем
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за обсуждение денуклеаризации с участием Соединенных Штатов, России и Китая. Его слова прозвучали в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One, трансляцию вел Белый дом.

«Денуклеаризация, я постоянно обсуждаю это с Россией и Китаем. И мы поднимали эту тему [на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином]. (...) Речь идет об идее денуклеаризации, и Россия также будет вовлечена в это. Такая концепция была бы очень хорошей», — сказал американский лидер.

При этом Трамп не стал отвечать на вопрос о том, взяли ли стороны переговоров в Пекине на себя конкретные обязательства по этому вопросу.

Ранее президент США заявил, что в ходе визита в Китай ему удалось достичь взаимопонимания с Си Цзиньпином по вопросам Тайваня и Ирана.

