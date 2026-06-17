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21:25, 17 июня 2026Экономика

Россиян призвали следить за почтовым ящиком ради безопасности

Юрист Левин: Полный почтовый ящик может привлечь злоумышленников
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Переполненный почтовый ящик в подъезде многоквартирного дома может привлечь внимание злоумышленников. О том, почему важно следить за количеством почты, россиянам рассказал адвокат филиала № 1 Московской областной коллегии адвокатов, член Совета молодых адвокатов Московской области Юрий Левин в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, большое количество корреспонденции сигнализирует о том, что жилье давно пустует. Это может стать поводом для злоумышленников выбрать квартиру для совершения кражи.

На время длительного отъезда Левин посоветовал оставить ключи от квартиры родственнику или соседу, который сможет своевременно опустошать ящик. «Забирая корреспонденцию вовремя, вы также предотвращаете кражу самих писем и документов, в том числе из хулиганских действий подростков», — заключил юрист.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не отвечать на звонки с незнакомых номеров, чтобы обезопасить себя от мошенников.

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