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12:58, 17 июня 2026Россия

Матвиенко дала совет россиянам

Спикер Совфеда Матвиенко посоветовала россиянам не отвечать на звонки с незнакомых номеров
Майя Назарова

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Об этом стало известно РИА Новости.

Она подчеркнула на пленарном заседании в ходе обсуждения закона, который включает второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам, что рекомендация особо касается пожилых граждан.

Матвиенко поделилась, что ей и самой поступали странные звонки. «Незнакомый номер — сразу стираю, даже не обращая внимания. Вот нельзя ни с кем разговаривать. Это один из способов вашей самозащиты», — отметила она.

До этого стало известно, что мошенники начали рассылать россиянам сообщения о фиктивной семейной выплате. Эксперты выяснили, что под угрозой «сгорания» денежных средств выманивают у жертв код из СМС.

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