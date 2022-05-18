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Минобороны показало уничтожение американских гаубиц на Украине российским дроном

Минобороны России показало на видео уничтожение гаубиц M777 дроном «Куб» на Украине

Министерство обороны России показало на видео уничтожение американских буксируемых гаубиц M777 на Украине российским дроном-камикадзе «Куб». Соответствующую запись публикует Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах, снятых беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), показана батарея из двух 155-миллиметровых гаубиц и украинские артиллерийские расчеты, занимающиеся подготовкой техники к бою. В это время «Куб» снижается между M777 и взрывается. Его осколки разлетаются и поражают военных и орудия.

В среду, 18 мая, официальный представитель оборонного ведомства РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные поразили батарею гаубиц в районе населенного пункта Подгорное.

16 мая появилась информация, что США передали Украине гаубицы M777 без блоков цифровой системы управления огнем.

Российский барражирующий дрон-камикадзе «Куб-БЛА» разработан концерном «Калашников». Беспилотник способен развивать скорость до 130 километров в час. Продолжительность его полета ограничена 30 минутами. Радиус действия составляет около 38 километров. Дрон может переносить до трех килограммов боевой нагрузки.

Варвара Кошечкина
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