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Названы необходимые препараты для домашней аптечки

Фармаколог Эдигер призвал хранить дома препараты от боли и аллергии, витамины и диуретики

Фото: Pixabay

Клинический фармаколог Александр Эдигер рассказал, какие препараты должны быть в домашней аптечке. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Эдигер призвал хранить в любой аптечке средства, способные быстро избавить от воспалительной и спастической боли. Он назвал препараты от боли и аллергии, витамины и диуретики необходимыми для хранения дома.

«Бывают разные состояния, когда даже у тех, у кого нет гипертонической болезни, нужно быстро убрать лишнюю жидкость. У нас должны быть противоаллергические средства двух-трех классов. Обязательно — шприцы пяти-десятиграммовые, пластыри, перевязочные средства и местные антисептики», — объяснил эксперт.

Фармаколог добавил, что людям с хроническими заболеваниями должны следует хранить специальные для них препараты. В частности, об этом стоит задуматься россиянам с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и нарушениями обмена углеводов, включая преддиабет или сахарный диабет.

«Нужно иметь выписанные врачом или рекомендованные препараты нужных групп и классов», — заключил Эдигер.

Ранее врач Поль Крисп рекомендовал больным артритом отказаться от лекарств и назвал альтернативу. Он рекомендовал таким людям больше заниматься физкультурой,

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Марина Совина
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