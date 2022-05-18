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В Казани запланировали открыть три новые школы

В Казани запланировали открыть три новые школы к началу учебного года

Фото: Serge Krasnov / Unsplash

В Казани запланировали открыть три новые школы к началу учебного года. Об этом сообщает местный портал «Татар Информ» со ссылкой на мэра столицы республики Ильсура Метшина.

По информации издания, сейчас в имеющихся учебных заведениях не хватает мест, поэтому 16 процентам учреждений приходится работать в две смены. По этой причине было принято решение построить школу на 1224 места на улице Чистопольской, школу на 1501 место на улице Гареева и пристрой к 18-й гимназии в районе под названием «Горки-2».

Метшин также напомнил, что Татарстан является лидером по строительству школ в России (не считая Москвы и Санкт-Петербурга). Отмечается, что за пять лет в республике построили 17 школ и 54 детских сада.

В апреле стало известно, что в Кабардино-Балкарии отремонтируют восемь школ. Первым отремонтируют учебное заведение в селе Дейское, на территории которого расположены два здания — для начальных и старших классов. Отмечается, что работы начали проводить 18 апреля. За десять дней рабочие произвели демонтаж кровли, поставили новые стропила и завершили внутренний ремонт двух этажей.

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Майя Пономаренко
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