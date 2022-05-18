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Франция понадеялась на сохранение каналов связи с Россией

Представитель МИД Франции Лежандр заявила о надежде на сохранение каналов связи с Россией
Анн-Клер Лежандр

Анн-Клер Лежандр. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Официальный Париж надеется на сохранение каналов связи с Россией, несмотря на решение Москвы выслать 34 французских дипломата. Об этом заявила официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр, передает ТАСС.

«Президент Франции Эмманюэль Макрон будет сохранять открытым канал связи с России», — рассказала дипломат. Она подчеркнула, что Пятая республика не находится в состоянии войны с российской стороной и не хочет этого. По словам Лежандр, поддержание диалога необходимо для достижения прекращения огня на Украине в будущем.

Ранее стало известно, что МИД России в качестве ответной меры объявил персонами нон грата 34 французских дипломата. Их обязали покинуть российскую территорию в течение двух недель. 4 апреля Министерство иностранных дел Франции сообщило, что власти страны решили выслать 41 сотрудника посольства России в Париже.

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Виктория Кондратьева
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