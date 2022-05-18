В Псковской области в честь Международного дня музеев открылись две выставки

18 мая жители и гости Псковской области отпразднуют Международный день музеев

В Псковской области в среду, 18 мая, отпразднуют Международный день музеев — вход во все музеи для жителей и гостей региона будет бесплатным. Об этом сообщает «Интерфакс».

В научно-культурном центре Государственного Пушкинского заповедника в честь праздника открылись две выставки. Одна из них посвящена столетию выдающегося петербургского живописца и педагога, автора ряда монументальных росписей и мозаик Алексея Соколова.

Вторая экспозиция приурочена к столетию со дня рождения художника Алексея Большакова, чьи жизнь и творчество связаны с регионом. Организаторы мероприятий отметили, что жители и гости края смогут посетить обе выставки до 30 июня.

Ранее в апреле сообщалось, что в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике открылась выставка, посвященная костюмам и драгоценным украшениям малого народа сето, проживающего на территории Псковской области. На экспозиции представлены предметы сетосского «серебряного наряда», собранные более чем за 100 лет существования музея.

