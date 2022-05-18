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АЦБК сохранит ответственное управление лесом после приостановки сертификатов FSC

АЦБК не откажется от ответственного управления лесами после приостановки сертификатов FSC

Фото: АЦБК

Выход российских компаний на международные рынки сбыта был резко ограничен из-за вступившего в силу 8 апреля решения FSC International (Forest Stewardship Council® — Лесной Попечительский Совет) о приостановке на неопределенное время действия всех российских торговых сертификатов FSC.

Отечественные лесопромышленники расценили данное решение как необоснованное, недружественное, политически мотивированное и не имеющее ничего общего с основополагающими принципами FSC.

Вместе с тем руководство Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК) приняло решение не отказываться от принципов ответственного управления лесами, намерено и далее вести свою деятельность в строгом соответствии со стандартами, зарекомендовавшими себя на протяжении многих лет.

«Вне зависимости от позиции международных организаций, мы намерены строго соблюдать все экологические нормы и выполнять все взятые на себя социальные обязательства. В этой части нашей деятельности ничего не меняется», — подчеркнул генеральный директор предприятия Дмитрий Зылев.

Проведенный на АЦБК в конце апреля инспекционный аудит на соответствие требованиям FSC не выявил несоответствий. Это значит, что Архангельский ЦБК в очередной раз отработал отчётный период в соответствии со стандартами FSC по сертификации цепочки поставок и использованию товарных знаков.

На Архангельском ЦБК выразили надежду, что в самое ближайшее время в России будет разработана Национальная система лесной сертификации, которая будет признаваться на уровне двухсторонних межправительственных соглашений дружественных стран, на уровне Евразийского экономического союза, стран БРИКС, других политико-экономических объединений.

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Татьяна Романова
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