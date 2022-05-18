АЦБК сохранит ответственное управление лесом после приостановки сертификатов FSC

АЦБК не откажется от ответственного управления лесами после приостановки сертификатов FSC

Выход российских компаний на международные рынки сбыта был резко ограничен из-за вступившего в силу 8 апреля решения FSC International (Forest Stewardship Council® — Лесной Попечительский Совет) о приостановке на неопределенное время действия всех российских торговых сертификатов FSC.

Отечественные лесопромышленники расценили данное решение как необоснованное, недружественное, политически мотивированное и не имеющее ничего общего с основополагающими принципами FSC.

Вместе с тем руководство Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК) приняло решение не отказываться от принципов ответственного управления лесами, намерено и далее вести свою деятельность в строгом соответствии со стандартами, зарекомендовавшими себя на протяжении многих лет.

«Вне зависимости от позиции международных организаций, мы намерены строго соблюдать все экологические нормы и выполнять все взятые на себя социальные обязательства. В этой части нашей деятельности ничего не меняется», — подчеркнул генеральный директор предприятия Дмитрий Зылев.

Проведенный на АЦБК в конце апреля инспекционный аудит на соответствие требованиям FSC не выявил несоответствий. Это значит, что Архангельский ЦБК в очередной раз отработал отчётный период в соответствии со стандартами FSC по сертификации цепочки поставок и использованию товарных знаков.

На Архангельском ЦБК выразили надежду, что в самое ближайшее время в России будет разработана Национальная система лесной сертификации, которая будет признаваться на уровне двухсторонних межправительственных соглашений дружественных стран, на уровне Евразийского экономического союза, стран БРИКС, других политико-экономических объединений.

