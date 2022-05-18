В России предрекли восстановление мировой экономики из-за участия в G20

Научный сотрудник индонезийского Католического университета Парахьянгана Юлиус Эрмаван в беседе с ТАСС предрек восстановление мировой экономики из-за участиф РФ в G20.

По его словам, участие России в мероприятиях группы двадцати дает преимущества и вносит больше уверенности в способности мировой экономики восстановиться после кризисных явлений. «Мы признаем высокую политическую напряженность в случае участия президента РФ Владимира Путина или его представителей», — отметил эксперт, добавив, что несмотря на это, Индонезия продолжит приглашать российские делегации на все мероприятия, чтобы успешно реализовать задачи, поставленные перед G20 в нынешнем году.

Также собеседник агентства указал, что G20 неформальным форумом, который не имеет ни официального устава, ни правил членства. Более того, председатель не имеет полномочий приостанавливать членство какого-либо государства.

В конце апреля политолог Константин Калачев высказывал предположение, что переговорной площадкой для лидеров двух стран может стать саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в ноябре 2022 года на острове Бали в Индонезии.