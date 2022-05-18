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Samsung засудят из-за продажи смартфонов без зарядки

Telecompaper: в Бразилии подадут в суд на Samsung из-за продажи смартфонов без зарядки

Фото: Igor Russak / Globallookpress.com

Samsung собираются засудить из-за продажи смартфонов в ограниченной комплектации. Об этом сообщает бразильское издание Telecompaper.

По словам журналистов, корейская компания столкнулась с негативной реакцией потребителей из Бразилии на решение отказаться от бесплатных аксессуаров для смартфонов. С недавнего времени Samsung продает некоторые телефоны без комплектного зарядного устройства. Авторы ссылаются на местное Министерство юстиции, согласно которому в сторону корпорации собираются направить коллективный иск.

По данным представителей власти, более 900 филиалов Управления по защите прав потребителей (Procon) в Бразилии намерены подать в суд на Samsung. Чиновники намерены изучить жалобы и выбрать наказание для производителя электроники.

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Авторы отметили, что Samsung и Apple уже штрафовали из-за продажи смартфонов без зарядки в Форталезе. Также специалисты подчеркнули, что корейская компания в виде исключения для продажи в Бразилии комплектует зарядными устройствами некоторые телефоны — например, Galaxy A53. При этом в остальных странах модель A53 продается без аксессуаров.

Весной 2021 года Управление по защите прав потребителей бразильского Сан-Паулу оштрафовало Apple на 10,5 миллиона реалов (почти 1,9 миллиона долларов). Причиной стала продажа iPhone без зарядки.

В начале марта инсайдеры сообщили, что Samsung перестанет комплектовать все свои смартфоны бесплатными зарядными устройствами. Ранее компания упростила комплект флагманских моделей.

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Геннадий Сходненский
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