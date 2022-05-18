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Жителей Подмосковья предупредили о майских заморозках

Специалист Гидрометцентра Макарова заявила о заморозках в Подмосковье до минус одного

Фото: Shutterstock

В Подмосковье ожидаются майские заморозки до минус одного градуса в ночь на 20 и 21 мая. Об этом жителей Московской области предупредила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, ее слова передает ТАСС.

«Ночи на пятницу и субботу прогнозируются с заморозками до минус 1 градуса по области», — сказала она.

По данным Гидрометцентра, в ближайшие три дня в Подмосковье температура днем будет варьироваться от 11 до 15 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек жителям ряда российских регионов опасную погоду — дожди, грозы, ливни, град, а также штормовой ветер до 22 метров в секунду. По его словам, непогода придет в Пензенскую, Саратовскую, Самарскую области, Татарстан, а также на Северный Кавказ.

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Никита Абрамов
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