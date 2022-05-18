Россиянин забил до смерти молотком ударившую его кочергой сожительницу

В Архангельской области ранее судимый россиянин устроил поджог после убийства сожительницы

В Архангельской области задержан 35-летний россиянин, подозреваемый в жестоком убийстве своей 41-летней сожительницы. Об этом в среду, 18 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, обожженное тело женщины было найдено в квартире поселка Кулой после тушения пожара. Эксперты установили, что причиной ее гибели стали тупые травмы головы и ножевые ранения. Вскоре сыщики вышли на след подозреваемого — ранее судимого сожителя женщины. Он признался, что в ходе распития алкоголя произошла ссора, женщина ударила его кочергой, после чего он нанес ей несколько ударов ножом, а затем забил до смерти молотком.

«Желая скрыть преступление, мужчина завернул тело сожительницы в ковер и поджег, после чего ушел в соседнюю комнату и уснул»,— сообщает СКР. Возбуждено уголовное дело по статье 105 (Убийство) УК РФ. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

21 апреля сообщалось, что в Саратовской области арестован забивший до смерти из ревности сожительницу россиянин.

