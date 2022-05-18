Тысячи москвичей открыли для себя новый способ проверки здоровья

Ракова сообщила, что павильоны «Здоровая Москва» посетили более 20 тысяч человек за неделю

Более 20 тысяч человек посетили павильоны «Здоровая Москва», которые открылись в столичных парках и скверах неделю назад. Специально для переболевших COVID-19 в программе предусмотрены дополнительные исследования, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Неделю назад в городских зонах отдыха начали работу 46 павильонов «Здоровая Москва». Уже сейчас можно говорить об их востребованности — на сегодня более 20 тысяч москвичей проверили свое здоровье в парках. Надеемся, что другие горожане последуют их примеру Анастасия Ракова заммэра Москвы

Расширенная программа в павильонах здоровья включает в себя более 11 исследований и направлена на выявление сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований. Переболевшие COVID-19 москвичи могут пройти ряд дополнительных исследований, но для этого необходимо, чтобы с момента выздоровления прошло не менее 60 дней.

«Однако регулярно проверять здоровье важно абсолютно всем, поэтому приглашаем посетить павильон вне зависимости от того, переболели вы коронавирусом или нет. Пройти обследование можно без записи и в максимально комфортных условиях», — подчеркнула заммэра.

Если по результатам чек-апа у пациента выявят отклонения, то его отправят на обследование и возьмут на персональный контроль. Москвичи могут рассчитывать на получение консультации врача телемедицинского центра, который при необходимости назначит дополнительные исследования и консультации врачей-специалистов.

Для прохождения диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва» нужно заполнить базовую анкету или анкету для переболевших COVID-19. Это можно сделать заранее в онлайн-режиме через раздел «Моя диспансеризация в парке» в электронной медкарте на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». При желании анкету можно заполнить и в павильоне «Здоровая Москва» — с помощью информационных киосков. После прохождения диспансеризации результаты обследования, протоколы осмотров и заключения врачей будут доступны пациентам в электронной медкарте.

Кроме того, в 2022 году появилась такая опция, как оценка эмоционального состояния для переболевших COVID-19. Москвичи, перенесшие коронавирус, получили или получат письма и СМС с опросом, направленным на выявление рисков нарушения не только физического, но и эмоционального здоровья. По итогам такого опроса жителям направляют рекомендации. Например, предлагают посетить бесплатную консультацию квалифицированного психотерапевта, пройти телемедицинскую консультацию или посетить групповые вебинары.

Павильоны «Здоровая Москва» работают ежедневно с 8 до 20 часов. С собой пациентам нужно взять паспорт и московский полис ОМС.