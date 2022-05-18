Израиль в рамках учений проведет крупномасштабный удар по Ирану

ВВС Израиля проведут отработку крупномасштабного удара по Ирану

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля впервые проведут отработку крупномасштабного удара по Ирану в ходе крупных военных учений «Огненные колесницы». Об этом пишет The Times of Israel.

«В свете растущей неопределенности относительно возвращения Ирана к ядерной сделке 2015 года, а также на фоне затянувшихся переговоров с США, армия Израиля в прошлом году активизировала свои усилия по подготовке реальной военной угрозы ядерным объектам Тегерана», — отмечается в публикации.

Крупномасштабные воздушные маневры, включающие имитацию атаки на ядерные объекты, начнутся 29 мая и пройдут над Средиземным морем. Отмечается, что в учениях будут задействованы практически все подразделения израильской армии.

В апреле президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что в случае угроз иранским гражданам со стороны Израиля Иран нанесет удар в самое сердце еврейского государства. Он подчеркнул, что от глаз вооруженных сил и разведки Ирана не скрываются даже малейшие действия израильского руководства.

В октябре израильские ВВС начали планировать удары по ядерным объектам Ирана. Подготовка к серии операций начнется в 2022 году. Для миссии будет выделено отдельное финансирование и составлен план тренировок бойцов ВВС. На реализацию этих планов правительство Израиля готово выделить миллиарды шекелей.